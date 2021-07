È arrivato anche l'atteso ricordo di Tiziano Ferro, sconvolto dalla morte di Raffaella Carrà. Lui, che nel 2006 ha cantato "E Raffaella è mia" nell'album "Nessuno è solo", ha voluto ricordare sui social una parte di tanti dei ricordi bellissimi trascorsi insieme alla diva dal caschetto biondo. "Ciao Raffaella, con tutto l'amore possibile", ha scritto Tiziano Ferro.

Le parole di Tiziano Ferro

Con queste parole, Tiziano Ferro ha ricordato Raffaella Carrà: "Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l'amore possibile".

La canzone È Raffaella è mia

E la canzone di Tiziano Ferro È Raffaella è mia è stata pubblicata nel 2006 come quarto estratto del terzo album del cantautore di Latina, "Nessuno è solo". Nel video del brano ha preso parte la stessa Raffaella Carrà. La canzone è stata tradotta anche in lingua spagnola con il titolo Y Raffaella es mía. Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, comincia con le immagini di una finta trasmissione televisiva musicale intitolata Il magico mondo di Raffaella. Tiziano Ferro interpreta il presentatore dello show, il giovane cantante interprete della canzone e un ragazzo che da casa assiste alla trasmissione e che si trova ad esultare quando appare in casa sua Raffaella Carrà in persona. Il singolo arrivò in terza posizione nella stagione 2006/2007.

La notizia della morte di Raffaella Carrà è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per Tiziano Ferro. Solamente il 18 giugno scorso, le pagine dei giornali celebravano il suo compleanno e la stessa Raffaella Carrà aveva risposto su Twitter con un caloroso messaggio: "Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità".