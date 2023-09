Mezkal assente nella prima puntata di Amici 2023: dalla promessa di Rudy Zerbi al nuovo singolo Dopo la prima puntata della nuova edizione di Amici, fa rumore l’assenza nel cast dei cantanti di Mezkal, dopo essersi messo in mostra e aver ricevuto la promessa da Rudy Zerbi.

A cura di Vincenzo Nasto

Mezkal, foto di Amici 22

Mezkal, nome d'arte di Diego Taralletto De Falco, era uno dei nomi più attesi della nuova edizione del talent televisivo Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante romano, infatti, avrebbe dovuto essere tra i banchi di quest'edizione, dopo il rapporto nato con Rudy Zerbi negli scorsi mesi, che l'aveva escluso solo alle porte del Serale. Il giovane autore, che durante l'edizione passata aveva conteso il posto nella fase finale del programma ai concorrenti della squadra di Zerbi, Aaron, Piccolo G e Jore, non ha invece partecipato alla trasmissione, pubblicando sul suo profilo Instagram, contemporaneamente alla messa in onda del programma, l'annuncio del suo nuovo singolo in uscita il prossimo 29 settembre: Io, te e il resto.

La promessa di Rudy Zerbi a Mezkal

Tutto era partito nell'edizione 2022/2023 del programma, quando a poche settimane del Serale, Rudy Zerbi aveva annunciato l'ingresso di Mezkal, che avrebbe dovuto contendersi il posto con Piccolo G e Jore. Il cantante, nella breve permanenza, si era distinto con l'esibizione con Quanto ti vorrei e Quattro, ma era stato eliminato, comunque, alle porte del serale, con una promessa da parte del suo insegnante: "Io ho riconosciuto e riconosco in te un talento: ti ho fatto entrare, sperando che in poche settimane tu potessi metterti alla pari con gli altri. Ho fatto un errore di valutazione, e ti chiedo scusa, non sul talento, ma sul tempo che manca al serale. Per tanto mi assumo la responsabilità di dirti che il tuo percorso termina qui".

L'assenza di Mezkal durante la prima puntata di Amici 2023

Ciò che però aveva acceso il pubblico, nella speranza di trovare l'autore dei singoli Tutta la città, Lucido, Dove, Gioia, era stata la richiesta di Zerbi a Maria De Filippi, in merito ai casting per l'edizione 2023/2024: "Però voglio chiederti un favore Maria: se, per dargli il tempo di maturare il talento che ha, potessimo fargli ripetere i casting l'anno prossimo". La risposta affermativa della conduttrice e ideatrice del programma sembrava aver messo le basi sulla permanenza di Mezkal nella nuova edizione, un'idea lontana dalla realtà mostrata sugli schermi nelle scorse ore, quando è andata in diretta la prima puntata.

L'annuncio su Instagram del nuovo singolo

Quella che è sembrata un'incongruenza iniziale, sembra esser stata definitivamente sancita quando, contemporaneamente alla messa in onda del programma, sul profilo Instagram del cantante, è stato annunciato il suo nuovo singolo Io, te e il resto. Il brano, in uscita il prossimo 29 settembre, sembra chiarire le intenzioni sull'assenza del giovane autore romano dal talent di Canale 5: tra i commenti è possibile trovare anche domande dei suoi fan sulla sua assenza ad Amici. Per adesso non ci sono state ancora conferme, né da parte del cantante, né della trasmissione.