"Ma stasera" è uscita da pochi giorni ma si candida già a essere una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Non è mai scontato, ma Marco Mengoni ha scelto di tornare con un brano che mescola dance e pop con la produzione di Purple Dance Machine, che lo scorso anno ha conquistato l'Italia grazie a Hypnotized, brano che è stato il più passato dalle radio italiane durante l'estate. Tino Piontek – vero nome del produttore – ci ha preso gusto e con Mengoni ha creato un brano che ha tutte le caratteristiche per bissare il successo dello scorso anno. Disco funk ed elettronica anni 80 unite dalla voce di Mengoni e da una canzone che "è anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando".

Il video con Samuele Barbetta

Ad accompagnare il brano di Mengoni c'è anche un video girato da Roberto Ortu alla Maddalena, in Sardegna. Un video che accompagna il sapore del brano di Mengoni, con quattro ragazzi e ragazze che corrono in motorino, coi capelli al vento e il sapore dell'estate, attorniati dalla natura, con il cantante che invece è su una bicicletta e pedala fino a gettarsi in mare, con un tuffo liberatorio. Insomma, il video è chiaramente un accompagnamento alla voglia di libertà e leggerezza, come dimostra anche l'alternanza di questi spezzoni con una danza sulle dune bianche. Ballerino e autore delle coreografie è Samuele Barbetta, che quest'anno è stato tra i protagonisti di Amici, il talent di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Samuele Barbetta

Barbetta è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici 20, voluto fortemente da Maria De Filippi che lo ha preso sotto la sua ala fin dai casting. Il ballerino e coreografo è arrivato a un passo dalla finale, uscendo al termine del decimo serale. Quando fu eliminato, parlando alla conduttrice disse: "Sei stata la mia prima fan qua dentro. Mi ricordo i primi casting, mi hai preso da parte ed eri così interessata a me. Il provino dopo è andato ancora meglio. Mi sono sentito onorato e mi hai detto che lo eri anche tu". Il ballerino aveva anche stabilito una solida amicizia con Giulia Stabile, ballerina che avrebbe poi vinto il programma e che si sciolse in lacrime quando lui fu eliminato.

Il testo di Ma stasera

Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro

Quello che provo per te sembra avorio ma invece è alabastro

Ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco a stare qui con te

Quel sorriso ormai è fuoco amico, schegge impazzite adesso che vuoi

Guarda il cielo portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi

A cosa pensi quando tiri poco prima che mi chiami

Sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani

Andare via

Senza di te nei locali la notte io non mi diverto

A casa c’è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto

Tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro

Ma resti qui con me

E quanto mi odio quando tu mi fai sentire

Come un'idea che puoi bruciare

