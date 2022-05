Laura Pausini negativa al Covid dopo 11 giorni: “Si riparte!” Laura Pausini, dopo 11 giorni, è finalmente negativa al Covid. L’annuncio oggi, 27 maggio, con un post sui suoi profili social. La cantante e conduttrice dell’Eurovision 2022 è pronta a tornare ai suoi impegni con ancora più forza ed energia.

A cura di Elisabetta Murina

Laura Pausini è guarita dal Covid. Dopo 11 giorni, la cantante e conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2022 ha annunciato di essere finalmente negativa e pronta a riprendere i suoi appuntamenti con la musica. I primi sintomi proprio durante l'evento a Torino, quando si è dovuta assentare dal palco per alcuni minuti a causa di un malore.

L'annuncio della guarigione

Oggi, 27 maggio, con un post pubblicato sui suoi profilo social, Laura Pausini ha annunciato con gioia ai fan di aver finalmente sconfitto il Covid, dopo 11 giorni di positività. Con ancora più grinta di prima, la cantante è pronta a tornare alla sua musica, agli incontri con i fan e ai tour estivi. "Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E si riparte!". I primi due appuntamenti dai quali ripartirà sono la festa del suo Fanclub, l'8 giugno a Campovolo, e il concerto Una Nessuna centomila contro la violenza di genere in programma per l'11 giugno a Reggio Emilia.

Il malore all'Eurovision e la scoperta della positività al Covid

Durante la serata finale dell'Eurovision, Laura Pausini si era assentata qualche minuto dl palco per via di un malore, facendo preoccupare fan e spettatori, proprio in un momento cruciale della serata. Un calo di pressione del quale ha parlato qualche giorno dopo sui social, spiegando di aver avvertito già sabato 14 maggio che "qualcosa non andava". E infatti, la conduttrice ha scoperto di aver contratto il virus: "Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare". Per via del Covid non si è potuta esibire allo spettacolo "Amore a la Musica", che aveva in programma in Florida.