La scaletta del concerto di Maluma a Catania 2023: l’ordine delle canzoni a Villa Bellini

A cura di Vincenzo Nasto

Maluma 2022, foto di LaPresse

Stasera, mercoledì 5 luglio, Maluma arriva a Catania per il Summer Fest: l'autore colombiano salirà sul palco di Villa Bellini alle 21:30. Già dalle prossime ore, ad aprire il concerto di Maluma ci saranno oltre tre ore di musica con il dj e producer Angemi, seguito poi dalla coppia formata da Boro Boro ed Emma Muscat. Il cantante colombiano si esibirà in Italia anche il prossimo 12 luglio all'Ippodromo delle Capannelle a Roma e il 16 luglio a Napoli alla Mostra D'Oltremare. L'autore di The Love & Sex Tape, candidato anche come Best Urban Album agli scorsi Grammy Awards, potrebbe cantare brani come Sobrio, ma anche Hola señorita e il nuovo singolo Coco Loco. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Maluma a Catania, già visti nella scaletta dei suoi concerti nel 2022.

La scaletta con le canzoni del concerto di Maluma a Catania

