La proposta di FIMI ad Amadeus: “Il cast dei Big di Sanremo 2022 sia composto al 50% da donne” Alla luce del fatto che le donne in classifica sono solo il 14%, Enzo Mazza – CEO di FIMI – ha fatto una proposta ad Amadeus in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Il 15 dicembre, nel corso della finale di Sanremo Giovani, verranno annunciati i nomi dei Big del Festival di Sanremo 2022. Prima che la scelta definitiva del cast dell'evento venga comunicata, Enzo Mazza – Ceo Fimi, Federazione dei discografici italiani – ha rivolto un appello ad Amadeus. Ha chiesto al conduttore di assicurarsi che il 50% dei Big siano donne.

I motivi della richiesta ad Amadeus

Enzo Mazza ha deciso di invocare la gender equality, alla luce di una ricerca di Spotify e Gfk presentata alla Milano Music Week e che evidenzia come le donne siano scarsamente rappresentate in classifica. Si parla, addirittura, solo del 14%. Mazza ritiene che Amadeus possa dare un aiuto concreto, scegliendo per la prossima edizione del Festival di Sanremo un cast che sia per metà al femminile. Lo scorso anno, molti degli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston, poi hanno scalato le classifiche. Dunque, una maggiore rappresentanza femminile, potrebbe concretamente cambiare i dati emersi dalla ricerca.

La proposta di FIMI

Enzo Mazza ha spiegato ad AdnKronos di ritenere che il Festival di Sanremo possa cogliere l'occasione per ridurre questo gap che caratterizza la classifica. Dunque, ha fatto la sua proposta. Un cast di Big formato per il 50% da donne:

"Amadeus potrebbe scegliere un cast fatto per il 50% di artiste donne dando un segnale concreto per superare questo gap. Sappiamo quanto Sanremo influisca sui costumi e anche sulle classifiche di inverno e primavera, quindi se Amadeus accogliesse la proposta, sicuramente si vedrebbero dei risultati".

Al momento, Amadeus non ha ancora replicato alla proposta di Enzo Mazza. Il conduttore, che ha dimostrato di avere la capacità di scegliere brani che sopravvivono al tempo, deciderà di accettare la sfida e di comporre il cast scegliendo il 50% di Big di sesso maschile e il 50% di sesso femminile?