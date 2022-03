La musica boicotta la Russia: Green Day, Clapton, Tomlinson e Imagine Dragons cancellano i concerti Si allunga la lista degli artisti che hanno deciso di cancellare le proprie date del tour in Russia: nelle ultime ore Green Day, Eric Clapton e Imagine Dragons.

A cura di Vincenzo Nasto

Green Day, Eric Clapton e gli Imagine Dragons

Tra i primi a fare marcia indietro sulla possibilità di suonare in Russia c'era stato Oxxxymiron, il rapper russo che aveva deciso di cancellare le date sold out del suo tour tra Mosca e San Pietroburgo, in aperto dissenso con la decisione del suo presidente Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Un moto rivoluzionario del mondo della musica, che ha visto nei giorni successivi sempre più artisti declinare l'offerta di suonare tra Mosca e San Pietroburgo, in contrasto tra lo stato dell'arte e ciò che sta avvenendo nelle popolazioni ucraine e russe. Tra i nomi più altisonanti sicuramente figurano quello dei Green Day, Eric Clapton e Imagine Dragons, con messaggi sui social che hanno aperto una finestra ancora più ampia sul conflitto.

Il messaggio apparso nelle storie Instagram sul profilo @greenday

Tra i post più ricondivisi sicuramente risultano quelli dei Green Day e degli Imagine Dragon: le due band si sarebbero dovute esibire in spettacoli sold-out a Mosca e a San Pietroburgo nei prossimi mesi, una tappa del tour decisamente entusiasmante per entrambe i gruppi. Date cancellate, con poche possibilità sulle future esibizioni delle band sul territorio russo, come hanno affermato i Green Day: "Con il cuore pesante, alla luce dell'attualità, riteniamo sia necessario cancellare il nostro prossimo spettacolo a Mosca. Siamo consapevoli che questo momento non riguarda gli spettacoli rock negli stadi, è molto più grande di quello". Lo stesso pensiero di vicinanza anche al popolo ucraino arriva dagli Imagine Dragons, che hanno scritto: "Alla luce dei recenti eventi, siamo tristi di annunciare che i nostri spettacoli in Russia e Ucraina saranno cancellati fino a nuovo avviso. I nostri pensieri sono con l'Ucraina e tutti gli altri che soffrono per questa guerra inutile".

Per chi ha cancellato i concerti per motivazioni umanitarie e politiche, c'è anche chi come Eric Clapton ha giustificato il rinvio della data, motivandola con una sfida logistica troppo difficile per il viaggio verso Mosca. C'è anche chi non ha mosso nessuna motivazione alla sparizione delle date russe all'interno dei propri tour, come i Jethro Tull e i Pixies. Ma la lista di artisti che non arriverà a Mosca o a San Pietroburgo si è allungata nelle ultime ore: dopo i Korn, Bjork e gli Iron Maiden, si sono aggiunti anche l'ex One Direction Louis Tomlinson e gli HEALT, la rock band losangelina. Tomlinson ha giustificato la propria scelta relativa alla sicurezza dei suoi fan: "La sicurezza dei miei fan è la mia priorità e il mio pensiero va al popolo ucraino e a tutti coloro che soffrono per questa guerra inutile". Dall'altro lato gli HEALT hanno cancellato le date del 29 aprile al Mod Club di San Pietroburgo e il 30 aprile all'Aglomerat di Mosca in aperto contrasto contro il conflitto russo-ucraino: "I nostri pensieri vanno al popolo ucraino".

Leggi anche Adele racconta perché le levarono la password di Instagram per l'unica foto mai postata

La lista degli artisti che non suoneranno in Russia

Oxxxymiron 10,11,12 marzo

HEALT 29,30 aprile

Fatboy Slim 14 maggio

Giuda Sacerdote 27 maggio

Green Day 29 maggio

Iron Maiden 1 giugno

Deep Purple 4 giugno

Imagine Dragons 5,7 giugno

Bjork 8 giugno

Eric Clapton 21 giugno

Korn 26 giugno

Louis Tomlinson 4, 6 luglio

Pixies 23 luglio *

Morcheeba 2, 3 settembre

Jethro Tull 11 settembre *

AJR 22 ottobre

*L'artista doveva esibirsi, ma le date non appaiono più sui loro siti web.