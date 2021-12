La commozione di Gianni Morandi per Lucio Dalla durante Sanremo Giovani Durante la serata di Sanremo Giovani Gianni Morandi si è emozionato ricordando Lucio Dalla.

Gianni Morandi è uno dei Big che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Apri tutte le porte" che ha scritto per lui Jovanotti. Il cantante, come tutti gli altri 21 Big è stato uno dei protagonisti di Sanremo Giovani, la diretta su Rai1 con cui sono state annunciate le canzoni con cui parteciperanno al Festival e i tre Giovani che saliranno sul palco dell'Ariston tra i Big.

L'ultima esibizione di Dalla a Sanremo con Morandi presentatore

Un momento emozionante per Gianni Morandi, nonostante i suoi Sanremo alle spalle, anche per il ricordo di Lucio Dalla. Morandi, infatti, presentò l'ultima edizione a cui partecipò il cantautore bolognese, finita poche settimane prima che Dalla morisse. Lucio Dalla partecipò assieme a Pierdavide Carone con "Nanì", canzone rimasta nella storia del Festival. Amadeus ha lanciato sullo schermo alle loro spalle proprio quella esibizione di Sanremo 2012 e Gianni Morandi non è riuscito a trattenere le lacrime. Il cantante, infatti, si è emozionato guardando Dalla che dirigeva l'0orchestra mentre Carone cantava.

L'emozione di Morandi e la standing ovation del pubblico

"Sono passati dieci anni ed è l'ultima cosa che ha fatto Lucio" ha detto Morandi al ritorno in studio, prima di emozionarsi e puntare il dito al cielo, ricordando l'amico scomparso. A quel punto è scattato un applauso lungo del pubblico, un'ovazione, per lui e per Dalla, una standing ovation ad accompagnare l'emozione cantante in studio. Finito l'applauso, prima di uscire, Morandi ha ricordato come Dalla fosse "veramente un grandissimo amico, ha scritto anche canzoni per me" ha detto. Applauso che aveva accolto Morandi anche appena entrato in studio, annunciato da Amadeus: "Sono già emozionato adesso, figurati quando mi annuncerai per cantare, è quasi come se fossi un debuttante" aveva detto il cantante.

