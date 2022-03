Jessica Selassié riceve commento del figlio di Bob Marley ad un post su Instagram Dopo il video di Lulù Selassié che aveva attirato un tweet di Cardi B, questa volta Jessica si è conquistata un commento (con follow annesso) da patte di Rohan Marley, niente di meno che il figlio di Bob Marley.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le sorelle Selassié continuano a fare faville tra le star della musica internazionale. Non è la prima volta che le tre gieffine (ex, ormai, di cui una vincitrice) attirano l’attenzione di star del calibro di Cardi B, ad esempio, nel caso di Lulù. Questa volta tocca a Jessica che dopo la sua intervista tv a Verissimo e al conseguente post sulla sua pagina Instagram ha ricevuto un commento da parte di Rohan Marley, figlio maggiore di Bob Marley.

Rohan Marley e i "complimenti" Jessica Selassié

Non è passato affatto inosservato il commento di Rohan Marley , figlio maggiore di Bob Marley nato dalla relazione con Janet Hunt. Classe 1972, Rohan è un giocatore di football americano. È noto alle pagine del gossip per la sua breve relazione con la top model Isabeli Fontana, finita nel 2013. Ad oggi sembrerebbe essere single e anche lui sembra aver ceduto al fascino della maggiore di casa Selassié. Non solo Jessica compare tra i suoi follower, ma le ha commentato con l'emoticon di un applauso l'ultimo post, scatenando l'entusiasmo dei fan dell'ex gieffina.

La sorella Lulù notata da Cardi B

Come dicevamo, non è la prima volta che le Selassié ricevono le attenzioni di star internazionali. Durante la sua permanenza nella casa, Lulù è riuscita a farsi notare dal suo idolo musicale Cardi B. La rapper ha infatti ripotato un video di Lulù mentre interpreta un suo brano, imitandole me movenze. “Wow, è chiaramente lei la star dello show”, ha twittato l’artista. Lulù non era riuscita a trattenere l’entusiasmo. Come se non bastasse, qualche settimana dopo Nicki Minaj ha regalato un like ad un tweet con la foto di Alfonso Signorini. Infine, per non farsi mancare nulla, le Selassié hanno attirato anche l'attenzione di Gue Pequeno, divertito dal fatto che nella casa fosse stata messa a tutto volume una sua canzone.