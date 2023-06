I Måneskin pubblicano il video di Timezone e diventano personaggi animati della serie Beastars I Måneskin hanno svelato il nuovo video ufficiale di Timezone, nato dalla matita di Paru Itagaki, creatore dell’universo Beastars.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin, ritratto di Paru Itagaki

Prima di debuttare sul palco del Glastonbury Festival, i Måneskin hanno pubblicato un video ufficiale per il loro brano Timezone, contenuto nell'ultimo album Rush!. Una delle particolarità del video ufficiale, come dichiarato dagli stessi autori romani sul profilo Twitter della band, è la matita della celebre Paru Itagaki, autore dell'opera manga e anime giapponese Beastars. All'immaginario della serie, Itagaki ha aggiunto anche nuove tavole originali e illustrazioni legate al mondo Beastars, una narrazione che riflette il dualismo tra animali antropomorfi e civilizzati divisi in due fazioni: carnivori ed erbivori. Sul profilo Twitter della band è apparso il messaggio: "Ad agosto abbiamo incontrato Paru Itagaki a Tokyo, l'autrice di manga più cool del Giappone! Guardate cosa ha fatto per noi, ora siamo Beastars. Grazie signora Paru".

I Måneskin e i personaggi del manga Beastars nel nuovo video ufficiale

I Måneskin, insieme a Legoshi, Juno, Louis e Haru, sono protagonisti del nuovo video ufficiale di Timezone, il singolo contenuto nell'album Rush. Come anticipato su Twitter dalla band romana, l'arrivo dei Måneskin in Giappone lo scorso agosto è stato anche motivo d'incontro con la creatrice della saga Beastars, il manga e anime giapponese nato dalla matita di Paru Itagaki. Com'è possibile vedere nell'immagine, i quattro componenti vengono ripresi accanto al proprio alter-ego. Il video ufficiale del brano invece, oltre ad alcune immagini di repertorio dell'anime, ha visto anche la realizzazione di nuove tavole da parte di Itagaki. I Måneskin hanno voluto ringraziare su Twitter la disegnatrice: "Ad agosto abbiamo incontrato Paru Itagaki a Tokyo, l'autrice di manga più cool del Giappone! Guardate cosa ha fatto per noi, ora siamo Beastars. Grazie signor Paru".

Le ultime 5 date in Italia e la partenza per gli Stati Uniti

Nel frattempo, dopo l'esibizione nelle prossime ore al Glastonbury Festival, arriva uno dei mesi più caldi per la band, che a luglio sarà protagonista in tre stadi italiani. Dalla data zero al Nereo Rocco di Trieste, si passerà a due delle arene più importanti in Italia. Da una parte il doppio appuntamento allo stadio Olimpico di Roma, casa per i Måneskin, il prossimo 20 e 21 luglio, mentre solo qualche giorno più tardi arriveranno a Milano. Allo stadio San Siro si attende, dopo il tutto esaurito per entrambe le date del 24 e del 25 luglio, un grande spettacolo. Poi le ultime due date in Europa in Germania e in Francia, prima di partire per il Rush World Tour che arriverà negli Stati Uniti. La prima data, il 21 settembre, al Madison Square Garden di New York.