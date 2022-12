Gianni Morandi ricorda l’amico Sinisa Mihajlovic: “Non ci credo. Ti voglio bene, non ti dimenticherò” Gianni Morandi, grande amico di Sinisa Mihajlovic, ha commentato la terribile notizia della sua scomparsa pubblicando uno scatto su Instagram che li vede l’uno accanto all’altro e scrivendo: “Grazie per i momenti insieme. Non ti dimenticherò mai”

A cura di Ilaria Costabile

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso fortemente il mondo del calcio, ma non solo, tanti sono stati i messaggi di cordoglio che sono giunti in queste ore per ricordare il grande campione. Non poteva mancare un pensiero da parte di Gianni Morandi, grande amico dell'ex allenatore, che ha condiviso su Instagram una foto che li ritrae insieme, corredata da un ricordo commosso del loro legame.

Il messaggio commosso di Gianni Morandi

Uno scatto in bianco e nero, illuminato dai sorrisi smaglianti del cantante e dell'atleta, uniti in un abbraccio. Questa è la foto che Gianni Morandi ha scelto per ricordare Sinisa Mihajlovic nel terribile giorno della sua scomparsa. Le sue sono parole sofferte, da cui emerge un grande affetto, ma soprattutto l'incredulità di una notizia così devastante:

Caro Siniša, non ci voglio credere. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene… Oltre ad essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai.

L'amicizia con Sinisa Mihajlovic

Il loro rapporto risale ancor prima dei tempi in cui l'ex allenatore del Bologna aveva annunciato pubblicamente, durante una conferenza stampa, di essere malato di leucemia. Gianni Morandi, raccontò in un'intervista, di sostenerlo ed era convinto del fatto che presto avrebbe sconfitto questo brutto male che lo aveva colto. Il cantante, infatti, dichiarò: