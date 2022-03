Fedez, il chirurgo che lo ha operato: “Dal tumore neuroendocrino del pancreas si può guarire” Il chirurgo che ha operato Fedez, il professor Massimo Falconi, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Riguardo al tumore neuroendocrino del pancreas ha spiegato: “Questo tipo di tumore ha fortunatamente maggiori possibilità di cura e migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie”.

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha rotto il silenzio riguardo il suo problema di salute. L'artista, in un post pubblicato su Instagram, ha spiegato perché ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico durato sei ore: "Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo". Il professor Massimo Falconi, il chirurgo che ha operato Fedez, ha rilasciato un'intervista a Repubblica.

Questo tumore ha maggiori possibilità di cura

Massimo Falconi è primario di Chirurgia del pancreas del San Raffaele. Riguardo al tumore diagnosticato a Fedez, ha spiegato: "I tumori neuroendocrini del pancreas sono una minoranza. Hanno una prognosi diversa, generalmente migliore, rispetto all'adenocarcinoma, il tumore al pancreas più famoso che purtroppo ha una pessima prognosi ancora oggi". Quindi ha aggiunto che non sempre è la prassi ricorrere all'intervento:

"Ma l'intervento non è la prassi: dipende da paziente a paziente, nonché dallo stadio in cui la neoplasia si trova nel momento in cui viene fatta la diagnosi. Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all'adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura".

Dal tumore neuroendocrino si hanno più possibilità di guarire

Nel corso dell'intervista, è stato chiesto a Falconi se si possa guarire dal NET (Tumore Neuroendocrino). Il chirurgo ha risposto affermativamente: "Si hanno migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie. Ovviamente, tutto è connesso alla precocità della diagnosi: quanto prima questa avviene, tanto maggiori sono le possibilità di cura. Non è un messaggio ottimista, ma reale". Inoltre, ha spiegato che come dimostra il caso di Fedez, questi tumori possono manifestarsi anche in giovane età. Oggi, grazie alle tecniche radiologiche e di endoscopia è possibile individuare anche lesioni ancora molto piccole e dunque, agire in tempo. Infine, ha specificato quali terapie vengono applicate per curare i tumori neuroendocrini: