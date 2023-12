Emma festeggia l’accesso a Sanremo 2024 in concerto: “Ve l’avevo detto che ero tornata” Emma ha festeggiato sul palco del CAP 10100 di Torino, assieme ai fan, l’inclusione tra i Big del festival di Sanremo 2024.

Emma (ph Bogdan @Chilldays Plakov)

Emma ha festeggiato l'ingresso nella lista dei 30 Big del prossimo Festival di Sanremo 2024 anche sul palco, visto che era protagonista della seconda delle tre date previste al CAP10100 di Torino, dov'era per il suo tour nei club. La cantante ha postato la sua reazione entusiastica all'annuncio di Amadeus in diretta al Tg1 che l'ha chiamata tra i Big del prossimo Sanremo, Festival a cui aveva già partecipato tre volte, la prima nel 2011 assieme ai Modà con il brano Arriverà, classificandosi al secondo posto, poi l'anno successivo, nel 2012, quando vinse con la canzone "Non è l'inferno", mentre la terza fu a dieci anni di distanza, quando nel 2022 cantò "Ogni volta è così" a cui si aggiugnono le volte da ospite e quella da co-conduttrice, nel 2015, chiamata da carlo Conti a fianco ad Arisa e all'attrice Rocío Muñoz Morales.

Sul palco del club torinese, Emma, chiaramente emozionata, ha detto ai fan: "Stasera è un concerto particolare, è arrivata questa splendida notizia, sì raga, sono molto molto emozionata, infatti non so come fare stasera, devo ancora smaltire questa grande emozione di oggi (anche noi, gridano dal pubblico), non so se avete visto qualcosa? Sì, è stata veramente una botta enorme, ed è ancora più bello potervelo dire da un palco, portando avanti il tour, questa è la cosa ancora più incredibile. Che dire? Niente, c'è ancora tanta musica. Ve l'avevo detto che ero tornata, ci vediamo a Sanremo, raga".

E in effetti Emma è tornata qualche mese fa con "Souvenir", album con cui ha esordito in testa alle classifiche FIMI degli album più ascoltati e attualmente è in radio con "Amore cane", canzone che ha il feat di Lazza. Emma, inoltre, sta portando avanti il suo tour di presentazione dell'album, il Souvenir in da club che vede i brani dell'ultimo album accompagnati da alcuni dei suoi vecchi successi. Emma sarà protagonista il 5 dicembre ancora al CAP10100 di Torino, l'11 e 13 dicembre al DUEL CLUB di Pozzuoli (Napoli), il 17 e 18 dicembre al Demodè di Modugno (Bari) e il e 21 e 22 dicembre al Viper di Firenze.