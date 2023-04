Ed Sheeran fa una sorpresa all’artista di strada Mike Yung e duetta con lui nella metro Mike Yung, l’artista di strada noto per aver partecipato a America’s Got Talent 12, è stato sorpreso da Ed Sheeran: il noto artista si è presentato nella metropolitana di New York e insieme hanno duettato sulle note di Eyed Closed. Poi la consegna dei biglietti omaggio per il concerto a Londra.

A cura di Gaia Martino

L'artista di strada Mike Yung, famoso per le sue emozionanti esibizioni nella metropolitana di New York e per essere arrivato sino alla semifinale di America's Got Talent 12, negli ultimi giorni ha vissuto un vero e proprio sogno. È stato raggiunto dal cantante Ed Sheeran sulla banchina della metro ed insieme hanno intonato il ritornello della hit di successo Eyes Closed. Un duetto che ha sorpreso e catturato l'attenzione dei passanti.

L'omaggio di Ed Sheeran a Mike Yung

Ed Sheeran dopo essersi presentato a Mike Yung nella metro di New York e dopo aver duettato con lui davanti i passanti sulla banchina, ha regalato all'artista di strada due biglietti per il suo concerto. "Grazie per i biglietti fratello, lo spettacolo è stato fantastico" ha commentato Mike Yung che si è goduto lo show dell'artista al King's Theatre a Londra.

Mike Yung, l'artista di strada diventato famoso con America's Got Talent

Ha cantato nelle stazioni della metropolitana di New York attirando l'attenzione dei passanti prima di conquistare il palco di America's Got Talent. Mike Yung partecipò allo show televisivo in America nella dodicesima stagione e superò i quarti di finale proprio grazie all'esibizione sulle note di un brano di Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Fu eliminato in semifinale ma la sua carriera da lì a poco ha cominciato l'ascesa: nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto, I Will Never Give Up, e il 1 novembre di quell'anno ha pubblicato la canzone Dreamer, prodotta insieme a Martin Garrix e dedicata alla moglie, Lydia, morta all'inizio di quell'anno. A lei ha dedicato anche "My girl", su Instagram ha condiviso l'omaggio: "Questa è per te Lydia. Sto solo ritrovando la forza di tornare e cantare di nuovo. È stato un anno difficile e non ho fatto molto. Grazie a tutti per essere stati pazienti con me. Questa canzone è uscita ora, custodisci il tempo con i tuoi cari. Non sai mai quanto tempo hai con qualcuno. Non dare le cose per scontate".