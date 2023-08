È morto Soulker, il produttore di Bando, Anna lo ricorda su Instagram: “Mi hai cambiato la vita” La rapper Anna, nelle sue stories Instagram, ha annunciato la scomparsa del giovane producer di Bando, la sua hit nel 2019: si tratta di Soulker, nome d’arte del produttore francese Martin Purcell. Aveva 23 anni.

A cura di Vincenzo Nasto

Soulker, foto di Instagram Account @soulker_

Dal suo profilo Instagram, la rapper Anna ha annunciato tramite una storia, la scomparsa del producer di Bando. Il brano, che l'aveva resa famosa nel 2019, era stato prodotto da Soulker, nome d'arte del producer Martin Purcell. Il giovane, di origini francesi, aveva 23 anni e come racconta Anna è stato vittima di meningite: già da mesi non caricava produzioni sul suo canale ufficiale di YouTube. L'ultimo type-beat caricato infatti risale a tre mesi fa e si intitola West Coast.

Martin Purcell è stato un producer francese, appartenuto anche alla Affranchis Music, etichetta fondata dal rapper francese di origini algerine Sofiane. Ha collaborato negli anni con artisti francesi del calibro di Kekhra nel singolo Koohkra, ma anche con Haice Lemsi e Mister V. La sua produzione più ricordata però, non può che essere quella di Bando per Anna, l'autrice italiana che nel 2019 è riuscita a emergere anche grazie alla viralità del brano su TikTok, che le ha dato la possibilità di farsi notare nell'industria musicale. La produzione, nata dal type-beat V.I.P, è stata utilizzata da Anna per il freestyle di Bando, che da lì a pochi mesi sarebbe esploso.

Proprio grazie a quella produzione Soulker ebbe la possibilità di collaborare con Jul nel remix francese della canzone, non l'unico pubblicato in quei mesi. È possibile ricordare anche la partecipazione di Madman e Gemitaiz, ma anche l'episodio con il rapper tedesco Maxwell e con l'americano Rich The Kid. Proprio Anna, dal suo profilo Instagram, ha voluto annunciare la scomparsa di Soulker, con una storia in cui lo ringrazia per l'opportunità datagli con la produzione di Bando: "Ieri sono venuto a sapere che è venuto a mancare il ragazzo che fece il beat di Bando nel 2019. Era un giovane producer e una meningite bastarda l'ha portato via".

Anna, storia Instagram @Annapep3

"Mi consola sapere che la sua musica sarà per sempre sulla terra nonostante lui non ci sia più. Martin mi ha cambiato la vita per sempre senza volerlo e gli sarò per sempre grata. Rip Soulker". Ma Anna non è l'unica artista a voler ricordare il producer francese: su Instagram infatti sono comparse le storie di Davide Comparini, aka Call Me G, producer romano, con cui aveva collaborato nel brano Carnage: "Non ci posso credere, non ho parole. Riposa in pace Martin".