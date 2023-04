Diddy paga 5 mila euro al giorno a Sting per aver plagiato i Police in I’ll Be Missing You Diddy ha rivelato di pagare 5mila euro al giorno da 26 anni a Sting per aver plagiato il brano dei Police Every Breath You Take in un tributo a Notorius B.I.G.

A cura di Vincenzo Nasto

Diddy e Sting, foto di LaPresse

C'è chi accetta di pagare 5mila euro al giorno da 26 anni per aver plagiato una canzone dei Police: si tratta di Diddy. Dopo la rivelazione del 2018 da parte del frontman dei Police nel podcast The Breakfast Club condotto da Charlamagne, in cui affermava di venire pagato 2mila euro al giorno per il plagio di Every Breath You Take nella canzone I'll Be Missing You di Diddy, nelle scorse ore la questione si è riaperta su Twitter proprio a causa dell'imprenditore americano. Tutt'altro che conflittuale la comunicazione tra Diddy e Sting: infatti, come ha affermato su Twitter l'imprenditore statunitense, non sono 2mila, ma addirittura arriva a 5mila euro al giorno la quota versata dalla società di Diddy nelle casse di Sting. L'autore di I'll Be Missing You ha ricondiviso l'intervista, lasciando una didascalia al video: "5K al giorno. Con affetto a mio fratello Sting". Ma scopriamo quando nasce questa storia.

Il plagio di Every Breath You Take dei Police

È il 1997 ed esattamente il 9 marzo di quell'anno, Notorius B.I.G viene assassinato a seguito di colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in sosta accanto alla sua nel corso di un agguato. L'omicidio verrà incapsulato e inserito nella narrazione della faida tra West ed East Coast americana, che aveva visto l'anno prima la scomparsa a Las Vegas di Tupac Shakur: ad oggi, risultano ancora incomplete le prove raccolte. Nel frattempo, con la scomparsa di Notorius B.I.G, Sean Combs, aka Diddy, perde l'artista più lucente della sua etichetta discografica, ma soprattutto uno degli alleati nella costruzione dell'impero Bad Boy Records. Il 28 giugno 1997, senza alcun annuncio, viene pubblicata I'll Be Missing You, interpretata con Faith Evans: il brano utilizzava in maniera evidente il riff di chitarra del brano Every Breath You Take dei Police. Come ha rivelato Sting, Diddy gli avrebbe chiesto solo dopo il permesso di utilizzare la traccia, portando inizialmente l'autore di Message in a bottle a denunciare il plagio, ricevendo tutti i diritti d'autore della traccia.

L'esibizione della pace agli MTV Video Music Awards 1997

La storia cambiò solo pochi mesi dopo, soprattutto dopo un colloquio privato tra Diddy e Sting, che raccontò i motivi per cui venne scritto quel brano. In realtà il testo della canzone, come venne rivelato in seguito, non fu scritto da Puff Daddy, bensì da un altro rapper, Sauce Money, che trasse ispirazione dal dolore recatogli dalla scomparsa della madre. Arrivò l'accordo tra Diddy e Sting, che insieme a Faith Evans si esibirono al Radio City Music Hall di New York agli MTV Video Music Awards 1997, esattamente il 4 settembre. In una serata che vedrà protagonista Jamiroquai, che tornerà a casa con quattro statuette, i tre salirono sul palco ed esibirono un emozionante tributo a Notorius B.I.G. Un riproduzione storica, che Diddy consacrò con un'intervista finale: "Quando ho registrato il disco, sono finalmente riuscito a parlargli". Il brano venderà quell'anno 3 milioni di copie e fu il secondo singolo più venduto dell'anno, alle spalle della inarrivabile Candle In The Wind di Elton John, altro brano tributo, in onore della principessa Diana, mancata nell'agosto di quell'anno, che vendette oltre 11 milioni di copie.