Cugini di Campagna risentiti con LDA: “È stato maleducato”, arrivano le scuse del cantante I Cugini di Campagna si sono risentiti per il comportamento di LDA che durante le prime prove a Sanremo non si è avvicinato per presentarsi. Il cantante, dispiaciuto per l’accaduto, si è scusato su Twitter.

A cura di Ilaria Costabile

In vista di Sanremo 2023, i Cugini di Campagna hanno rilasciato un'intervista alla rivista Diva e Donna, raccontando i loro preparativi per il Festival e ripercorrendo anche la loro lunghissima carriera musicale. Durante la chiacchierata sono emersi alcuni dettagli in merito a questi primi giorni di preparazione alla kermesse, in cui sono anche emersi alcuni dissapori tra i colleghi, come quello che si è verificato con LDA.

Le parole di Ivano Michetti

A parlare è Ivano Michetti che raccontando i primi giorni di prove, parlando dei giovani in gara, si è detto entusiasta di Ultimo e Leo Gassman: "Si sono subito avvicinati per presentarsi". Non ha potuto dire lo stesso di LDA, ovvero Luca D'Alessio, che si sarebbe comportato in maniera del tutto diversa: "Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato…Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa".

Le scuse di Luca D'Alessio

Arrivano repentine le scuse dell'ex cantante di Amici, che su Twitter rispondendo ad un articolo sul tema, si è detto dispiaciuto per l'accaduto e per la percezione che i Cugini di Campagna hanno avuto della sua persona:

