“Con quei tatuaggi ti sei rovinato”, Damiano dei Maneskin si sfoga sui social incassando le critiche Damiano David preso di mira dagli haters per il suo cambio di look. Sono bastati un taglio drastico alla chioma e qualche nuovo tatuaggio a scatenare le accuse: “Il famoso prezzo da pagare”, commenta lui, evidenziando le difficoltà dell’essere un personaggio così esposto.

A cura di Giulia Turco

Damiano David nel mirino degli haters con l’accusa di aver esagerato con i tatuaggi. Un pretesto come un altro per prendere di mira il cantante e farne una polemica social tra i commenti (non richiesti) sotto ai suoi post. Lo sa bene il frontman dei Maneskin che, raccolti i commenti negativi, ne fa un collage e ironizza nelle sue storie sulle critiche incassate.

Le accuse sui social, lo sfogo sul bodyshaming

“Povero Damiano, con i capelli lunghi era un Dio! Ora sei rovinato, non sembri più tu”, scrive qualcuno a proposito della sua scelta di radersi la chioma. “Se continui così ti ascolteranno solo in radio perché diventerai inguardabile”, continua qualcun altro. “Prima eri anche bello, ora sei solo bravo, tra capelli e tatuaggi sei peggiorato”. Sarebbe una lunga lista quella dei commenti di chi sentenzia sull’aspetto fisico del frontman, che negli ultimi tempi ha dato una svolta al suo look, optando per un taglio quasi rasato e qualche nuovo tatuaggio. Ecco che subito ogni occasione è buona per gli haters di commentare, ognuno con la propria opinione e di sollevare un polverone su quello che ha tutte le sembianze di un bodyshaming. “Il famoso prezzo da pagare”, commenta Damiano che, glissando sulle critiche, non rinuncia a commentare le difficoltà dell’essere un personaggio così esposto.

Gli ultimi tatuaggi di Damiano David

Durante la pausa dal loro Loud Kids Tour, i Maneskin si stanno godendo qualche settimana in Italia. Damiano non ha saputo resistere ad una tappa dal suo tatuatore di fiducia, nella Capitale, che gli ha tatuato sul petto tre nuove silhouette femminili in stile manga. Non è la prima volta che il cantante sceglie questo stile per i suoi tattoo, lo aveva già fatto qualche tempo prima con un disegno ispirato a Eren Jager di Attack on Titan. Questa volta nello specifico si tratta di tra famose protagoniste di alcuni hentaii giapponesi : “3 sassy sister”, come le ha definite lui.