Chi ha scritto la colonna sonora di Blanca: i Calibro 35 spiegano come sono nate le canzoni della serie I Calibro 35 sono gli autori anche della colonna sonora della seconda stagione di Banca, la serie tratta dai libri di Patrizia Rinaldi in onda su Rai1.

A cura di Redazione Music

Anche la seconda stagione di Blanca, la serie di Rai 1 tratta dalla quadrilogia omonima della scrittrice patrizia Rinaldi avrà i Calibro 35 come autori della colonna sonora. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, infatti, ha annunciato la pubblicazione della colonna sonora della seconda stagione della serie in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 5 ottobre 2023 e diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi. La soundtrack di questa seconda stagione sarà disponibile contemporaneamente alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione, mentre il vinile sarà invece disponibile dal 1 dicembre.

Si tratta di 20 canzoni interamente composte dalla band, che ampliano ed esplorano ulteriormente l’universo sonoro di BLANCA, nate da un lavoro imponente e corale, che ha impegnato tutti i componenti dei Calibro, dando modo alla band di sviluppare un vasto panorama sonoro: "È la prima volta in cui ci confrontiamo con la realizzazione di un ‘season 2’ e abbiamo scoperto che il processo creativo può essere assai diverso – ha detto la band. Per la prima stagione dovevamo costruire da zero un mondo sonoro e musicale coerente con l’idea che Jan (Michielini, regista e showrunner della serie) aveva in testa, difficile e stimolante come tutte le pagine bianche quando si inizia qualcosa ma anche totalmente libero da vincoli. Questa volta invece ci siamo trovati a dover rispettare qualcosa di esistente – seppur sempre fatto da noi – declinando questo mondo quando opportuno per descrivere le nuove storie oppure ampliandone i confini per far entrare nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuove sensazioni".

Le canzoni sono nate proprio tenendo conto delle esigenze narrative che di volta in volta si sviluppano, per raccontare, quindi, ciò che la protagonista vive, descrivere il mondo in cui si muove e i sentimenti che la abitano, in costante confronto con le esigenze di regia, montaggio e sceneggiatura. Era importante, spiega la band, seguire una linea anche con quanto successo nella prima stagione ma cercando comunque qualche soluzione nuova e per questo, in questi brani, hanno pescato in generi come la musica religiosa, la musica delle giostre di un luna park, la world music, il reggaeton e l’opera, cercando di tenere comunque un filo con il mondo di Blanca.

E lo stesso regista Michelini, nelle note di regia, ha spiegato: "Elemento fondamentale nel mondo di Blanca è stato fin dalle origini quello della musica: nei progetti che affronto mi piace sempre partire dalla musica, e così è successo che Blanca si identifichi in modo forte anche grazie a quello che ascolta e al ritmo di quello che le piace ballare. Il sound design e la collaborazione con i ‘Calibro 35' sono stati estremamente preziosi nella realizzazione della prima stagione, tanto che la soundtrack dedicata alla prima serie ha aiutato chi ha lavorato a questa seconda, sia “veterano” che appena arrivato, a entrare subito in sintonia con le frequenze di Blanca. Quest’anno ritroveremo la colonna sonora conosciuta, ma decisamente rafforzata, per adattarci alle esigenze delle nuove storie, sia brani del tutto inediti, ad accompagnare i personaggi che arriveranno e le loro vicende, in un mix rinnovato di funk, street, rap e note dal sapore un po’ nostalgico e un po’ contemporaneo. Ecco tutte le canzoni: