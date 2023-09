Chi è Angelica Bove, la cantante a X Factor 2023 che ha emozionato i giudici con La notte di Arisa Angelica Bove è una delle protagoniste della prima puntata di X Factor 2023: la giovane cantante romana ha cantato La notte di Arisa durante le audizioni, emozionando il pubblico e i giudici.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelica Bove, foto X Factor 2023

Angelica Bove è una delle sorprese della prima puntata di X Factor 2023, riservata alle audizioni. La giovane cantante romana, classe 2002, si è esibita con un'interpretazione struggente de La notte di Arisa, un brano che ha emozionato anche Ambra Angiolini e sorpreso Morgan, che le ha fatto i complimenti per esser riuscita a trasferire al pubblico il dolore di un testo così profondo. Alla fine dell'audizione, con grande stupore, ha ammesso che avrebbe voluto far ascoltare quel brano a due persone che ha perso, condividendo un dolore con cui convive da un anno: la scomparsa dei suoi genitori.

Chi è Angelica Bove, la cantante ad X Factor

Angelica Bove è una giovane cantante romana, classe 2002, tra le protagoniste della prima puntata di X Factor 2023. Prima dell'audizione sul palco del talent televisivo, Angelica ha svelato di non aver mai cantato in pubblico, né in un bar, men che meno al karaoke. Il suo primo approccio alla musica è stata in vasca da bagno, rivelando di non aver mai preso lezioni di canto. Prima di iniziare a cantare, spiega che la scelta del brano è legata al dolore che La notte di Arisa comunica, un sentimento che la giovane cantante vive ormai da un anno. Alla fine dell'esibizione, apprezzata dai giudici di X Factor e dal pubblico, ha conquistato i quattro Si: dopo l'audizione ha ammesso che le uniche persone che avrebbe voluto che la ascoltassero cantare in quel momento sono due persone che ha perso. Angelica Bove è anche una delle creator musicali più seguite su TikTok Italia: il suo profilo conta quasi 350mila follower, in cui canta cover di brani di Etta James come Amy Winehous. I suoi video girano in media intorno a un milione di visualizzazioni.

Il dolore per la perdita dei genitori

Sul suo profilo Instagram, è possibile comprendere a chi si riferisse Angelica Bove quando ha toccato l'argomento sul dolore con cui convive da ormai un anno. Tra i post in evidenza sul suo profilo, c'è una dedica al padre in cui recita: "Vorrei potermi dire che non trovo le parole, ma basta scavare così poco in questa sofferenza logorante per trovare tante di quelle parole, troppo forti, troppo instabili, troppo difficili da accettare. Non posso usare verbi al passato per ricordarti attraverso le parole, perché il nostro è un amore troppo vivo per finire con un l’ho amato alla follia e tu sei un uomo e un padre troppo grande per finire con un era inspiegabilmente immenso". Il post successivo è legato alla madre, anch'essa scomparsa nell'ultimo anno: "La verità è che il coraggio di scriverti non ce l’ho. Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere".

L'esibizione di Angelica Bove a X Factor con La notte di Arisa

Angelica Bove è stata la protagonista della prima puntata di X Factor 2023, le prime audizioni. La giovane cantante romana ha portato sul palco tutto il proprio dolore, anticipato già nella presentazione del brano ad Ambra Angiolini: la scelta è ricaduta su La notte di Arisa, brano pubblicato nel febbraio 2012 dalla cantante, primo singolo estratto del suo terzo album Amami. Il dolore espresso nel brano, la partecipazione commossa del pubblico e infine anche dei giudici, ha sorpreso anche Ambra Angiolini, che l'ha abbracciata alla fine dell'esibizione: "Io mi sono accordata con il suo dolore, era un bel posto dove stare. Sarebbe interessante vederti anche su tutto il resto". Ai suoi commenti si aggiungono anche quelli di Morgan, che sottolinea come la canzone non gli sia mai piaciuta, ma per la prima volta è accaduto grazie alla sua interpretazione. Dopo aver rivelato di essere ad X Factor 2023, preferendo Morgan come capitano, Angelica Bove ha ottenuto quattro si.