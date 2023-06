Cardi B attacca il figlio del disperso sul Titan: “Sta ad un concerto, dovrebbe essere triste a casa” Il figlioccio di Hamish Harding, il miliardario britannico a bordo del Titan, il sottomarino disperso durante il viaggio negli abissi, è andato al concerto dei Blink 182 due giorni fa. Per Cardi B il gesto è stato irrispettoso nei confronti del patrigno: “Dovrebbe essere triste a casa, accanto al telefono in attesa di sentire aggiornamenti”.

A cura di Gaia Martino

La rapper Cardi B ha attaccato il figliastro di Hamish Harding, il miliardario britannico a bordo del Titan, il sottomarino disperso durante il viaggio verso il relitto del Titanic. Brian Szacs due giorni fa ha partecipato al concerto dei Blik-182 documentando l'evento sui social mentre le ricerche sul patrigno risultano essere ancora irrisolte: per questo motivo la cantante e attrice statunitense è intervenuta su Instagram commentando il gesto e definendolo "irrispettoso".

Le parole di Cardi B

Cardi B due giorni fa ha criticato il figliastro di Hamish Harding, Brian Szacs, andato al concerto dei Blink-82 mentre le ricerche sul patrigno e gli altri dispersi sono ancora in alto mare. Secondo la rapper l'uomo dovrebbe essere in apprensione, vicino alla madre, nell'attesa che la tragedia venga risolta: "Dovrebbe essere triste a casa, dovrebbe essere accanto al telefono, in attesa di sentire qualsiasi aggiornamento. Non è triste che tu sia un miliardario e a nessuno freghi un ca**o di te? Come se tu fossi scomparso e i figli di pu**ana siano al concerto a muovere il cu*o. È una follia! Preferisco essere al verde e povero piuttosto che sapere di non essere amato", le parole riportate dal tabloid dailystar.

La replica di Brian Szacs

La dura critica di Cardi B è arrivata al diretto interessato che ha risposto su Twitter, prima di eliminare il suo account. "Celebrità da quattro soldi. Cardi B sta cercando di ottenere un po' di popolarità grazie a me e alle sofferenze della mia famiglia", le parole scritte e poi cancellate. "Sono andata a un concerto dei Blink 182 per sfogarmi, piuttosto che stare a casa a guardare il telegiornale. Vergognatevi, Cardi, abbi un po' di classe!". Prima di andare al concerto, l'uomo aveva infatti scritto sui social che era stata la sua famiglia a convincerlo a uscire: "Potrebbe essere inopportuno essere qui, ma la mia famiglia vorrebbe che fossi al concerto dei Blink-182 perché è la mia band preferita e la musica mi aiuta nei momenti difficili!".