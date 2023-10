Bruno Mars cancella i concerti in Israele e in Qatar dopo l’attacco di Hamas Bruno Mars doveva tenere un secondo concerto a Tel Aviv, saltato, però, a seguito dell’attacco di Hamas e della dichiarazione del Premier israeliano che ha detto che il Paese è in guerra.

Bruno Mars (ph Aaron J. Thornton:Getty Images for BET)

Bruno Mars ha cancellato il concerto previsto a Tel Aviv, in Israele, e in Qatar a seguito dell'attacco di Hamas e del conflitto che si è scatenato e che rischia un'escalation nelle prossime ore. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, infatti, ha dichiarato che, dopo l'attacco che ha portato alla morte di un paio di centinaia di israeliani, considera il paese in guerra. Al momento, quindi, il Paese non è ritenuto sicuro abbastanza da potersi esibire in sicurezza. L'annuncio è stato dato da Live Nation con un post in cui si annunciava semplicemente la cancellazione del concerto che Mars avrebbe dovuto tenere in serata.

Per il cantautore americano avrebbe dovuto essere il secondo concerto a Tel Aviv, dopo quello che aveva tenuto mercoledì scorso, ma l'attacco improvviso, i morti e il rischio che il conflitto si inasprisca hanno fatto sì che il concerto fosse cancellato: "Cari clienti, il concerto di Bruno Mars previsto per stasera è annullato", si legge venerdì in una dichiarazione tradotta su Instagram da Live Nation Israel. "Tutti gli acquisti di biglietti per lo spettacolo riceveranno un rimborso automatico sulla carta di credito tramite la quale è stato effettuato l'acquisto. Siamo vicini ai residenti di Israele, ai combattenti dell'IDF e alle forze di sicurezza in questi momenti difficili".

Il cantante era stato visto abbandonare il Paese assieme ai 60 membri della sua crew, con cui avrebbe dovuto spostarsi ad Atene e da lì in Qatar, dove avrebbe dovuto suonare in occasione del post gara della gara di F1 al Circuito internazionale di Lusail. Il cantautore, però, ha dato forfait anche lì, all'ultimo istante, sostituito da Dj Snake: "Siamo spiacenti di informarvi che, a causa di circostanze fuori dal nostro controllo, Bruno Mars non si esibirà stasera al Lusail International Circuit. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente durante la notte per garantire che il nostro concerto post-gara potesse ancora svolgersi, siamo lieti di annunciare che la superstar globale DJ Snake si esibirà al LIC questa sera. Non vediamo l'ora di accogliere i fan sul circuito per godersi la puntata finale del FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023"