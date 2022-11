Britney Spears: “Non c’è rimedio per i miei danni, ma quando ballo mi sento meglio” Britney Spears denuncia il suo stato di salute mentale e lo fa ballando in un video su Instagram: “La mia mente cerca il bambino dentro di me”. Poi chiosa: “Ora passo l’aspirapolvere”.

Britney Spears continua a mostrarsi sui social network. Lo fa in maniera provocatoria, danzando ma raccontando un lato oscuro e sicuramente drammatico della sua vita: "I danni incurabili fatti ai miei nervi non andranno mai più via dal mio corpo". La denuncia: "Mi sveglio e non sento le mani". Poi spiega di aver finalmente potuto prelevare soldi da sola a un ATM, cosa che non le veniva concessa sotto la custodia del padre padrone, Jamie Spears. "La mia mente cerca il bambino dentro di me" dice Britney mentre continua a ballare. Poi la chiosa: "Ora passo l'aspirapolvere".

Le parole di Britney Spears

Britney Spears danza e ruota su se stessa, come un vortice. Non è la prima volta che lo fa: durante l'ultima, scoppiò in lacrime. Ora, Britney balla contro i pregiudizi e contro chi le ha negato per anni la libertà di farlo. In didascalia, il messaggio mette i brividi:

Sì…ho danni ai nervi sul lato destro del mio corpo… non c'è rimedio tranne Dio, credo… i danni ai nervi a volte vengono causati quando non ricevi abbastanza ossigeno al cervello… il tuo cervello si spegne letteralmente… bla bla bla vecchia storia… in quel posto dove non respiravo quando ero lì … Il danno ai nervi fa intorpidire parti del tuo corpo. Mi sveglio 3 volte a settimana a letto e le mie mani sono completamente intorpidite… i nervi sono piccoli e si sente come spilli e aghi dal lato destro del mio corpo, il dolore mi spara fino al collo e la parte che fa più male è la mia tempia sulla testa… punge e fa paura… gli ultimi 3 anni da quando sono uscita da quel posto sono stata in un lieve stato di incoscienza… Non ce l'ho fatta 😔. Era come se fosse troppo spaventoso per essere qui… anche se il mio Instagram non è stato all'altezza dei più…

"La mia mente cercava la bambina dentro di me"

Britney Spears continua a danzare e il lungo messaggio continua cercando di spiegare a se stessa quello che è successo: "È buffo però, quando ballo non sento dolore 💃 … è come se la mia mente andasse letteralmente in un posto dove c'è il mio bambino interiore. E anche se non mi muovo più come una volta… Credo davvero che la Fede mi abbia dato forza… per grazia di Dio ho finalmente trovato un farmaco dove sento effettivamente l'ossigeno arrivare al cervello e attraverso il collo 🧠 … i miei occhi sono più aperti ora e riesco a tenere la testa alta correttamente 👁️ … Ho fatto un buon lavoro, ho sempre cercato di farcela. In entrambi i casi sto migliorando molto, riesco a respirare… Mi sento più intelligente perché beh, Gesù posso respirare ora… in entrambi i casi, ora respiro e posso ballare in tempo. Vi mando tutto il mio amore ad ognuno di voi… questa sono io stamattina ☀️ … Ora passo l'aspirapolvere!!!"