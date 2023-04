Annalisa si racconta: “Un cantante si è spostato quando mi sono seduta accanto a lui, mi ha ferito” Annalisa ha raccontato un aneddoto che l’ha ferita. In una lunga intervista rilasciata al Corriere ha parlato anche dei no che ha ricevuto e di cose le manca.

A cura di Daniela Seclì

Annalisa si è raccontata in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ripercorrendo alcuni dei momenti salienti della sua vita, dal conseguimento della laurea in fisica, alla partecipazione ad Amici:

La laurea è una di quelle cose che rifarei subito, perché è stato un training di vita, una volta che raggiungi un traguardo così ti senti di poter fare qualunque cosa. […] Quell’esperienza mi è servita per tornare ad avere il coraggio di tornare ai provini, di farmi vedere dopo le bocciature a X Factor e Amici. Presa la laurea ho detto ai miei: adesso mi date un anno e faccio solo quello che voglio io, vediamo come va a finire.

Annalisa ricorda quando venne bocciata a X Factor e ad Amici

Annalisa ha parlato dei no che si è sentita dire. In particolare, i primi tentativi di avere accesso ai talent X Factor e Amici, non andarono affatto bene: "Quelle porte in faccia, quelle delusioni, le ho vissute come un appuntamento andato male, come la fine di una storia perché per me la musica è una compagna di vita". E ha continuato:

Mi sono lasciata andare, ho pianto, sono uscita a divertirmi, ho provato a cambiare qualcosa del mio stile e del mio aspetto. Ogni delusione ti trasporta in un limbo che ti aiuta alla ricerca di te stesso: provi a capire, poi ignori, poi te ne freghi, poi stai di nuovo male, un giorno ti svegli e sei pronta a riprovare.

Ancora oggi ricorda il giorno in cui riuscì ad entrare nella scuola di Amici, come uno dei più felici della sua vita e che le piacerebbe rivivere: "Ho vissuto una felicità incredibile e mi piacerebbe riviverla anche per ricordarmi quanto poco avevo prima".

La canzone Bellissima nata dopo un due di picche

La cantante ha spiegato che le sue canzoni sono quasi sempre autobiografiche. Incluso il brano Bellissima, nato dopo che Annalisa ha ricevuto un due di picche: "Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonava la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale". Quindi ha aggiunto:

Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche.

Annalisa si racconta: "Ecco cosa mi manca"

Annalisa ha spiegato, che come spesso accade, anche lei a volte ritiene la realtà non all'altezza delle aspettative: "Sono contenta dei traguardi ma quando arrivano è diverso da come me li aspettavo". Quindi le è stato chiesto di cosa senta la mancanza dal punto di vista personale:

Faccio fatica ad impormi. Ho sempre paura di ferire i sentimenti degli altri e poi succede che nel momento in cui non ce la faccio più è molto peggio. Vorrei essere più dritta in situazioni scomode, che poi sono io a far diventare ancora più scomode.

E quando è delusa, fa shopping, ma ha imparato a concedersi acquisti dai costi contenuti: "Siccome conosco questo mio tallone d’Achille faccio acquisti poveri, non sette borse da mille euro l’una, ma cose banali, vestiti da poco, la macchina per il caffè su Amazon… Anche fare la spesa mi fa sentire meglio, uscire e andare al supermercato mi piace tantissimo". Infine, ha rivelato un episodio che l'ha ferita: