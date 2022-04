Alex Belli a La Pupa e il Secchione in qualità di “esperto di triangoli”, la reazione di Soleil Barbara d’Urso ha voluto Alex Belli nel suo show per fare da paciere Tra Mila Suarez, sua ex compagna, e Mirko Gancitano, suo migliore amico. L’ex gieffino così si ritrova addosso un insolito abito da dottor Stranamore che non gli si addice affatto.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli è ospite di Barbara d’Urso in qualità di Pupo per una sera a La Pupa e il Secchione Show. L’ex gieffino non molla il piccolo schermo e uscito dalla porta del Grande Fratello Vip, rientra dalla finestra dello show di Italia 1. La conduttrice lo ha voluto in qualità di “esperto di triangoli”, chiamato a commentare la “troppia” capitanata da Denis Dosio, e per fare da paciere a Mila Suarez e Mirko Gancitano.

Alex Belli dottor Stranamore con Mirko e Mila Suarez

In una stanza piena di palloncini a cuore, Mirko Gancitano e Mila Suarez vengono messi a confronto nel tentativo di fare pace. La coppia non va affatto d’accordo, il rapporto tra loro è molto complicato in villa. “Mila per avere un ruolo da protagonista le sta provando tutte”, si sfoga il Secchione. “Siamo entrati come una squadra ma sto facendo tutto da sola”, commenta la Pupa. Poi, dal nulla, fa capolino Alex Belli, che entra dalla porta abbracciando il suo miglior amico Mirko e salutando gelidamente la sua ex fidanzata Suarez. In una situazione piuttosto imbarazzante, Belli si siede di fronte alla coppia e cerca di fare da “paciere” tra i due, in qualità di esperto di relazioni che non gli si addice affatto.

La reazione di Soleil alla presenza di Alex Belli

In tutto ciò, a fare da controparte all’intervento piuttosto a sproposito di Belli, ci pensa Soleil Sorge, giudice in studio. L’ex gieffina ha lasciato più volte la sua postazione durante gli interventi di Belli, ironicamente indignata dalla sua presenza. Poi ha sbottato: “Ma cosa sei venuto a fare qua?”, ha chiesto senza mezzi termini. “Sono qua per mio fratello Mirko”, ha replicato Belli, mettendo a tacere anche Antonella Elia pronta a mettere in discussione la sua reale volontà di mettere pace tra i due. “Mi fai girare le scatole”, ha replicato Alex contro Soleil che, alla fine, ha preferito la via del silenzio restando a guardare la scena sgranocchiando patatine.