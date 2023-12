Mi odierai di Mida, il testo e il significato del nuovo inedito ad Amici 2023 Mida, concorrente di Amici, ha presentato il suo nuovo singolo “Mi odierai”, che parla “del lato nascosto che c’è dietro le relazioni”.

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I concorrenti di Amici hanno presentato la nuova sfornata di inediti, dopo quelli di qualche settimana fa che vedono Mida in testa con Rossofuoco che al momento ha superato i 9 milioni di ascolti su Spotify, sperando di riuscire a bissare il successo con la nuova canzone che il cantante di origini venezuelane ha presentato qualche giorno fa davanti a Max Brigante, speaker di Radio 105 e manager tra i più importanti del Paese. Questo nuovo brano di Mida si chiama "Mi odierai" ed è stato scritto dallo stesso Mida – al secolo Christian Prestato -, Julian Boverod, in arte Jvli, che l'ha anche prodotta, e Daniele Fossatelli, in arte Jeson.

Il testo di Tu mi odierai

Questa è l’ultima volta che mi parlerai

da quando io e te siamo diventati noi

tu che sei pura pure in mezzo a un mare di squali

che cosa dirai

Io mi sporco nel fango di un'altra bugia

tra le luci soffuse di una casa non mia

un'ombra sul muro che neanche ti somiglia

sembra quasi la fine

E un giorno tu mi odierai

sarà strano cantare da solo davanti

ad una birra mezza piena

senza te qua

non c’è abbastanza rumore

E questa vita non è facile con te

manderò tutto a puttane anche se

non c’è mai stato un motivo

no, no, no, no

non ho scordato il casino che siamo

e so che non ha tempo, né età

Anche se toccare il cielo ci sembra un'impresa

questo buio non durerà per sempre

se mi segui mentre provo ad aggiustare ogni cosa

e domani lavoro ma forse non serve

ricordare che non sei mai stata un dovere

non mi salverai, io non so volermi bene

Ed io, io mi sporco nel fango di un'altra bugia

tra le luci soffuse di una casa non mia

un'ombra sul muro che neanche ti somiglia

sembra quasi la fine

E un giorno tu mi odierai

sarà strano cantare da solo davanti

ad una birra mezza piena

senza te qua

non c’è abbastanza rumore

e questa vita non è facile con te

manderò tutto a puttane anche se

non c’è mai stato un motivo

no, no, no, no

non ho scordato il casino che siamo

e so che non ha tempo ne età

E sono rimasto da solo in ginocchio

ma sei come l’ultima volta

che te ne sei andata piangendo

che urlavi

mentre io spaccavo la porta

e se ti va

sento che sto male mi ucciderà,

ti prego tu salvami ora

E mi sento un coglione se penso alla donna

che ho perso per averne un'altra

e muoio se penso all'ultimo tramonto,

che ti avevo portata in spiaggia,

ma se ti va godiamoci l'ultimo giù da qua

ti prego tu salvami ora

E un giorno tu mi odierai

sarà strano cantare da solo davanti

ad una birra mezza piena

senza te qua

non c’è abbastanza rumore

Il significato di Mi odierai

Mida, quindi, ha presentato il suo nuovo singolo davanti al giudice Max Briganti, uno che di artisti/e di successo se ne intende. Davanti al manager, quindi, Mida ha spiegato che Mi odierai "è un brano che parla di bugie, del lato nascosto che c'è dietro le relazioni". Mida canta "E questa vita non è facile con te, manderò tutto a puttane anche se non c’è mai stato un motivo", ma anche "E un giorno tu mi odierai sarà strano cantare da solo davanti ad una birra mezza piena senza te qua" quasi a raccontare il pessimismo di chi non crede al "per sempre" che è caratteristica precipua dell'innamorato.