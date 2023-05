Testo e traduzione di Acrostico, la dedica di Shakira ai figli dopo la separazione da Pique Dopo Te felicito, Monotonía, Session 53 e TQG, Shakira torna a parlare della sua famiglia in Acrostico, con una dedica particolare ai figli. Qui testo e traduzione.

A cura di Vincenzo Nasto

Shakira 2022, foto di LaPresse

Dopo mesi turbolenti, legati alla separazione da suo marito Gerard Pique, la cantante colombiana Shakira si è presa il tempo di mettere a posto alcuni pezzi della sua famiglia. Dopo l'annuncio di un nuovo brano nelle scorse settimane, c'è chi ha ipotizzato l'ennesimo attaccante all'ex difensore del Barcellona e della nazionale di calcio spagnola, ma non è propriamente così. Non ci sarà un nuovo Te felicito, Monotonía, Session 53 e TQG, infatti il nuovo singolo Acrostico racconta anche un'altra sfera familiare, toccata dalle accese discussioni con Pique: i suoi due figli. Infatti la ballad Acrostico mostra il dolore e la rinascita di Shakira attraverso l'amore dei figli con un espediente grammaticale nella composizione del testo: una delle particolarità del brano risulta la scelta delle lettere iniziali e finali di ogni verso, che formano i nomi di Milan e Shasa. Qui il testo e la traduzione di Acrostico, il nuovo brano di Shakira.

Il testo di Acrostico

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar, uh

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Querеrte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

La traduzione di Acrostico

Mi avete insegnato che l’amore non è una truffa

E che quando è reale non finisce

Ho provato a non farmi vedere piangere

Che voi non vedeste la mia fragilità

Ma non sempre le cose sono come sogniamo

A volte corriamo ma non arriviamo

Non dubitate mai che sarò qui

Parlatemi, vi ascolterò, uh

E anche se la vita mi tratta così

sarò forte solo per voi

L’unica cosa che io voglio è la vostra felicità e stare con voi

un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi aiuta è l’anestesia al dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Abbiamo rotto solo un piatto, non tutti i piatti

E anche se non so come porgere l’altra guancia

Imparare a perdonare è saggio

I problemi vengono affrontati

Devi ridere della vita

Anche se le ferite fanno male

Potrebbe piacerti anche

Devi dare tutto il tuo cuore

Anche se qualcuno ti ferisce senza motivo

L’unica cosa che io voglio è la vostra felicità e stare con voi

un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi aiuta è l’anestesia al dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Serve da anestetico al dolore

Mi fa sentire meglio

Per qualunque cosa voi abbiate bisogno io sono

Siete venuti per completare ciò che sono

Il significato di Acrostico

Chi speculava sull'ennesima traduzione musicale del rancore di Shakira nei confronti di Pique, verrà deluso. Infatti Acrostico, ovvero un componimento poetico nel quale le prime lettere di ogni verso, lette per ordine, danno un nome o altre parole determinate, risulta una dedica amorevole ai figli Milan e Shasa, con un timido accenno a Pique nella seconda strofa, quando canta: "Abbiamo rotto solo un piatto, non tutti i piatti, e anche se non so come porgere l’altra guancia, imparare a perdonare è saggio". Un discorso diverso sull'emotività provata negli ultimi mesi invece quando canta: "L’unica cosa che io voglio è la vostra felicità e stare con voi, un vostro sorriso è la mia debolezza, amarvi aiuta, è l’anestesia al dolore, mi fa sentire meglio". Nel video di presentazione su Instagram, la cantante ha mostrato la storia di una madre, che tiene al caldo le uova, i suoi figli, dopo aver costruito un nido per loro. Una metafora di ciò che Shakira sta provando a fare con la sua famiglia, dopo il terremoto della separazione con Pique.