C’è posta per te 2022, la seconda puntata del 15 gennaio con Can Yaman, Scotti e Sabrina Ferilli

La prima storia della seconda puntata di C'è posta per te coinvolge i giudici di Tu sì que vales, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. La prima storia riguarda Carmine, un ragazzo che dopo la morte della madre e del padre ha subito un grande vuoto insieme a suo fratello Francesco, con cui il rapporto è un po' complesso dopo il grande lutto. Carmine prende la parola: "Tu non lo sai perché io non te l'ho mai detto. Quando mamma e papà se ne sono andati e siamo rimasti soli io e te, sei stata l'unica persona che ho avuto sempre al mio fianco, la persona su cui ho sempre potuto contare. Oggi più che mai voglio dirti che ti potrai sempre contare su di me perché sei la persona più importante della mia vita".

Maria De Filippi legge la lettera che ha scritto Carmine per Francesco: "Ci sei tu a farmi da bussola, ti voglio descrivere il senso della mia riconoscenza per me. Da quando siamo rimasti orfani, hai tutelato il mio equilibrio e hai vegliato sulla mia fragilità. Sono anni oramai che la mia vita è legata indissolubilmente alla tua e nulla mi fa più paura. Ho perso tanto ma non ho perso tutto. Ho te che sei il migliore dei fratelli".