Il significato e il testo di Mi fiderò, Marco Mengoni e Madame e i dubbi sulla fiducia A tre anni di distanza da “Atlantico”, Marco Mengoni è ritornato con “Materia” e con il singolo all’interno “Mi fiderò”, in collaborazione con Madame.

A cura di Vincenzo Nasto

Un'assenza lunga tre anni e poi il ritorno con "Materia", un album quasi sperimentale rispetto alle logiche di mercato, come ha spiegato Marco Mengoni nell'intervista a Fanpage.it. Due collaborazioni nel disco che corrispondono al nome di Gazzelle, ma soprattutto della voce d'oro del nuovo cantautorato italiano: Madame. I due riscoprono il tema dell'autoconsapevolezza nel brano "Mi fiderò", una produzione uptempo di Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, La particolarità della produzione, che si affida alla presenza di archi a la Daft Punk, ma che pone il ritmo funk al centro del racconto, è un tappeto su cui i due cantanti non riescono a sottrarsi ai propri dubbi, alle proprie incertezze.

Il significato di Mi Fiderò

Come due funamboli su una corda, Marco Mengoni e Madame sembrano dirigersi verso l'atto della scoperta di sé stessi. È il simbolo di "Mi Fiderò", il nuovo brano dell'album "Materia" del cantante romano, una produzione uptempo di Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine. Un brano che lascia molto spazio ai personalismi vocali dei due artisti, inframezzati dagli archi della produzione. La fiducia diventa il filo narrativo del brano, che però si racconta non solo attraverso le promesse fatte l'una all'altro. Infatti è la riscoperta delle attenzioni, anche quelle fisiche che rendono la fiducia uno dei sentimenti più forti tra due esseri umani, un legame che nasce dall'equilibrio tra gli istinti primordiali e gli schemi mentali. Ma proprio gli schemi sembrano cadere, come rivela Marco Mengoni: "Mi fiderò è un insieme di più stanze, ognuna con la propria atmosfera e luci. Uno degli spazi più eterogenei è quello costruito e abitato da Madame che ha voluto scrivere di getto la sua parte, lasciando l’impronta del suo tocco distintivo in una canzone che esplora il funk con una ritmica preponderante".

Il testo di Mi Fiderò

Differenza sottile

tra il fare e il dire

sai che c’è di mezzo un mare

e ci puoi morire

ho tracciato un confine

sono solo linee

ho camminato mille strade

per non farmi scoprire

in questo piccolo spazio

in una piazza così grande

la mia vita mi sorprende

mi riempie di domande

e tu non hai risposte

ma sorridi al momento giusto

da farmi incazzare

e poi dal niente ridere di gusto

Mi fiderò

delle tue labbra che parlano

che sembrano una mantra, che non ascolto nemmeno

Mi fiderò

delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo

mi fiderò del tuo coraggio più del mio

quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

Mi fiderò, ma non sarà senza riserve

Temere di amare o amore non temere niente

Mi fiderò

senza temere niente

Meglio qualcosa per cui soffrire

che niente per cui vivere

meglio qualcosa che non puoi capire

che qualcosa che puoi solo dire

dirò che

amarti è facile, impossibile

la tua vita è un’area inagibile

posso entrare solamente però, però

se tu non dai limiti e smetti di decidere

al posto di lasciarti andare

e dirmi solo no, di no

sai dirmi solo di no, di no

se io non mi do limiti e no

non ho deciso di chiudere una porta con te

perché so cos’ho, cos’ho

e tu

Mi fiderò

delle tue labbra che parlano

che sembrano una mantra, che non ascolto nemmeno

Mi fiderò

delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo

mi fiderò del tuo coraggio più del mio

quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

Mi fiderò, ma non sarà senza riserve

Temere di amare o amore non temere niente

Mi fiderò

senza temere niente

Mi fiderò perché mi tieni al sicuro

in un giorno qualunque un’ora prima del buio

mi fiderò perché non è una promessa

e nessuno dei due ha mai detto lo giuro