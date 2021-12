Il GF Vip non va in onda il 24 e il 31 dicembre: cambio di programmazione per le feste natalizie Cambio di programmazione in vista della Vigilia di Natale e della Vigilia di Capodanno. Il Grande Fratello Vip 2021 rinuncia al doppio appuntamento settimanale.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 2021 rallenta per le festività natalizie. Il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, rinuncerà al doppio appuntamento settimanale nei giorni che precedono il Natale e nella settimana di Capodanno. Ecco cosa verrà trasmesso al suo posto.

Il GF Vip 2021 non va in onda la Vigilia di Natale e quella di Capodanno

Nelle settimane dal 20 al 26 dicembre e dal 27 dicembre al 2 gennaio, il Grande Fratello Vip rinuncia al doppio appuntamento. Il reality di Canale5, andrà in onda solo di lunedì. Dunque, la prossima puntata del programma di Alfonso Signorini verrà trasmessa, come sempre rigorosamente in diretta, lunedì 27 dicembre. Non andranno in onda, invece, le puntate della Vigilia di Natale e della Vigilia di Capodanno:

venerdì 24 dicembre;

venerdì 31 dicembre.

Cosa va in onda al posto del reality di Alfonso Signorini

Venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, Canale5 rinuncerà al Grande Fratello Vip per lasciare spazio al Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci. Gli spettatori avranno modo di sentire le più belle canzoni natalizie, intonate da artisti italiani e internazionali presso l'Auditorium della Conciliazione. Venerdì 31 dicembre, invece, al posto del reality di Alfonso Signorini, andrà in onda in prima serata il Capodanno in Musica. Canale5 saluterà il 2021 e accoglierà il 2022 con Federica Panicucci e Al Bano.

Leggi anche Soleil Stasi in nero al GF Vip 6: il look natalizio è con abito giacca griffato e sandali alla schiava

Da gennaio 2022, il GF Vip cambia giorno

Intanto, sembrano esserci delle novità all'orizzonte. Da gennaio, il Grande Fratello Vip potrebbe spostarsi al giovedì, lasciando il venerdì sera libero per nuove fiction targate Mediaset. Dunque, fino al 14 marzo, data in cui ci sarà la finale di questa edizione del reality, il programma dovrebbe confermare il doppio appuntamento, andando in onda il lunedì e il giovedì. Non resta che attendere il nuovo anno per scoprire se questo cambio di programmazione andrà in porto e seguire le nuove puntate del Grande Fratello Vip.